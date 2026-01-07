Політика У Франції сьогодні пройде третя сесія переговорів із представниками Трампа - обговорять ЗАЕС і території

2026-01-07 14:42

У Франції відбудеться третя сесія переговорів із представниками президента США. Україна розраховує, що будуть обговорені найскладніші питання, зокрема Запорізької АЕС і територій, повідомив українький лідер Володимир Зеленський у Телеграм в середу, 7 січня.

За його словами, сьогодні вже була перша доповідь Рустема Умєрова щодо роботи української переговорної команди у Франції.

"Відбудеться чергова сесія перемовин із представниками президента Сполучених Штатів, і це вже третя сесія таких перемовин за два дні. Розраховуємо, що будуть обговорені, зокрема, найскладніші питання з базової рамки щодо закінчення війни, а саме – питання щодо Запорізької атомної станції і територій", – написав глава держави.

Зеленський доручив команді обговорити можливі формати зустрічей на лідерському рівні між Україною, іншими державами Європи та США.

"Україна не ховається від найскладніших питань і ніколи не буде перепоною для миру. Мир має бути достойним. І це залежить від партнерів – чи забезпечать вони реальну готовність Росії закінчити війну", – наголосив президент.

Він додав, що за підсумками цього дня очікує детальну доповідь від переговорної команди.

Президент повідомив, що до складу української делегації входять секретар РНБО Рустем Умєров, начальник Генштабу Андрій Гнатов, керівник ОП Кирило Буданов, перший заступник керівника ОП Сергій Кислиця, глава фракції Слуга народу Давид Арахамія та заступник керівника ОП Олександр Бевз.