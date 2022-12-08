ВОЙНА В Украине роССиянам придется скоро попрощаться со Сватово и Кременной, - Гайдай

2022-12-08 19:00

 

Российским войскам вскоре придется прощаться со Сватово и Кременной (Луганская область). Оккупанты это понимают, а потому готовятся к следующей обороне в Старобельске.

Об этом заявил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

"Что касается Сватово-Кременского направления, там оккупанты стянули большое количество сил и средств. Они пытаются как-то изменить ситуацию, остановить продвижение наших войск", - говорит Гайдай.

По его словам, противник перебрасывает туда большое количество техники, везут все больше и больше резервов, стягивая их из разных частей.

"Но, надеемся, что ничего у них не получится. Учитывая, что они в Старобельске строят вторую линию обороны, я думаю морально они уже понимают, что в ближайшем будущем со Сватовым и Кременной им придется попрощаться", - отметил Гайдай.

 

Напомним, ранее глава Луганской ОВА рассказывал, что контрнаступление украинских сил в области продолжается и военные все ближе продвигаются к Кременной.

По данным карт ISW на востоке оккупанты своими атаками стараются не дать украинским силам нарастить темпы контрнаступления. В частности, наши бойцы, вероятно, планируют окружить Сватово, тогда как россияне начали на этом направлении контрнаступательные действия.

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