Економіка Amazon може звільнити 14 тисяч корпоративних співробітників заради оптимізації видатків

2025-11-01 08:28

Компанія Amazon.com Inc. планує звільнити близько 14 тис. корпоративних співробітників у рамках програми оптимізації видатків. Про це повідомила старший віце-президент компанії Бет Галетті в корпоративному блозі.

"Скорочення, про які ми сьогодні оголосили, є продовженням роботи зі зменшення бюрократії, усунення зайвих корпоративних рівнів та перенаправлення ресурсів у ключові сфери, які найкраще відповідають поточним та майбутнім потребам наших клієнтів", - йдеться у повідомленні.

Як відомо, сукупний штат Amazon з урахуванням водіїв та співробітників розподільчих центрів складає 1,55 млн. осіб, проте штат корпоративних працівників налічує близько 350 тис. позицій.