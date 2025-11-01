Економіка Amazon може звільнити 14 тисяч корпоративних співробітників заради оптимізації видатків

2025-11-01 08:28

Компанія Amazon.com Inc. планує звільнити близько 14 тис. корпоративних співробітників у рамках програми оптимізації видатків. Про це повідомила старший віце-президент компанії Бет Галетті в корпоративному блозі.

"Скорочення, про які ми сьогодні оголосили, є продовженням роботи зі зменшення бюрократії, усунення зайвих корпоративних рівнів та перенаправлення ресурсів у ключові сфери, які найкраще відповідають поточним та майбутнім потребам наших клієнтів", - йдеться у повідомленні.

Як відомо, сукупний штат Amazon з урахуванням водіїв та співробітників розподільчих центрів складає 1,55 млн. осіб, проте штат корпоративних працівників налічує близько 350 тис. позицій.

 

subscriber subscriber

Еще по теме

Армія США значно скорочує чисельність військових зради збільшення боєздатності та можливостей

2024-03-01 22:12

Укрпочта стала первой почтовой компанией в мире, открывшей свой магазин на Amazon

2022-06-29 12:28

Конгрессмены США затребовали от Facebook и Amazon усилить борьбу с фейками о вакцинации

2021-09-10 21:34

Еще новости в разделе "Економіка"

Amazon може звільнити 14 тисяч корпоративних співробітників заради оптимізації видатків

2025-11-01 08:28

Курс гривні після тривалого зниження трохи зміцнився відносно долара та євро

2025-10-30 10:27

Курс гривні знову помітно знизився відносно долара та євро в обмінних пунктах

2025-10-29 11:28

Курс гривні продовжив стріімке зниження відносно долара та євро

2025-10-27 13:32
Все статьи раздела "Економіка"

Економіка

Amazon може звільнити 14 тисяч корпоративних співробітників заради оптимізації видатків 2025-11-01 08:28
Курс гривні після тривалого зниження трохи зміцнився відносно долара та євро 2025-10-30 10:27
Курс гривні знову помітно знизився відносно долара та євро в обмінних пунктах 2025-10-29 11:28
Курс гривні продовжив стріімке зниження відносно долара та євро 2025-10-27 13:32