ВОЙНА В Украине КАРТА Оккупанты хотят обойти Бахмут, а ВСУ приближаются к Сватово

2022-12-11 18:00

Силы обороны Украины отражают атаки российских оккупантов в Донецкой и Луганской областях и продолжают контрнаступательные действия в направлении Сватово и Кременной, а захватчики не прекращают штурмы на Авдеевском и Бахмутском направлениях.

Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

Контрнаступательные действия ВСУ в районе Сватово - Кременная

Украинские и российские источники утверждали, что 10 декабря ВСУ продолжали контрнаступательные действия в направлении Сватово. Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай заявил, что украинские силы приближаются к Сватово. Российский "военкор" утверждал, что ВСУ безуспешно пытались атаковать линию Синьковка - Лиман (50 км к северо-западу от Сватово) и что войска РФ отразили украинскую диверсионно-разведывательную группу возле Дачного (3 км к западу от Сватово). Другой российский военный блогер рассказывал, что украинские силы периодически атакуют в районе трассы Р-66 возле Сватово, где, как сообщается, имели незначительный тактический успех.

Российские "военкоры" утверждали, что российские и украинские войска ведут бои возле Новоселовского (14 км к северо-западу от Сватово) и что войска РФ контролируют большую часть населенного пункта. Российские источники и источники в социальных сетях утверждали, что ВСУ нанесли удары по Сватово и российскому тылу в Новопскове (68 км к северо-востоку от Сватово) ракетами HIMARS и тяжелой артиллерией.

Российские силы продолжали контратаки в районе Кременной 10 декабря. В Генштабе ВСУ сообщили, что украинские бойцы отразили контратаки оккупантов севернее Кременной в районе Площанки (16 км к северо-западу от Кременной) и Невского (18 км к северо-западу от Кременной) и в 12 км к югу от Кременной в районе Белогоровки.

Российский блогер утверждал, что войска РФ также установили контроль над новыми позициями в Белогоровке. В Минобороны РФ заявили, что российские войска продолжали наступательные действия в направлении Лимана и заняли в этом районе более выгодные рубежи. Гайдай заявил, что войска РФ поставили перед недавно отмобилизованными силами вдоль линии Сватово - Кременная задачу измотать украинские силы контратаками до того, как ВСУ смогут начать контрнаступление в направлении Старобельска (53 км к северо-востоку от Кременной).

Ранее ISW оценивала, что российские силы намерены увеличить темпы наступления в западной части Луганской и восточной части Харьковской областей, чтобы упредить усиление украинских контрнаступательных операций зимой.

В Генштабе ВСУ сообщили, что оккупанты продолжали обычную стрельбу с закрытых позиций вдоль линии соприкосновения на западе Луганской и востоке Харьковской областей.

Украинские и российские источники утверждали, что ВСУ продолжали контрнаступательные действия в районе Кременной 10 декабря. По словам главы Луганской ОВА Гайдая, украинские силы также приближаются к этому населенному пункту. В Минобороны РФ утверждали, что российские силы предотвратили наступление ВСУ в направлении н.п. Червонопоповка (6 км к северо-западу от Кременной) и Диброва (5 км к юго-западу от Кременной). Российский "военкор" рассказывал, что украинские силы также вели штурмы возле Площанки и что бои между украинскими и российскими войсками продолжаются на линии Макеевка - Червонопоповка.

Ситуация на Донбассе

Российские оккупанты 10 декабря продолжили наступательные операции в районе Бахмута. В Генштабе ВСУ сообщили, что украинские войска отразили атаки россиян в районе Бахмута; в 18 км к северо-востоку от Бахмута в районе Яковлевки, Подгородного и Бахмутского; и в пределах 21 км к югу от Бахмута в районе Опытного, Дружбы и Курдюмовки. Российские "военкоры" утверждали, что войска РФ провели штурм южнее Бахмута в направлении Клещиевки и отразили украинскую контратаку в Опытном.

Российский "военкор" рассказал, что войска РФ также продолжали штурмовать украинские укрепления возле Бахмута, где, как сообщается, они добились незначительных тактических успехов. Другой российский военный блогер заявил, что российские войска еще не захватили Опытное и, скорее всего, не будут проводить полномасштабный штурм Бахмута в ближайшем будущем из-за связанных с этим высоких затрат. "Военкор" утверждал, что войска РФ намерены обойти Бахмут с юга через Курдюмовку и Клещиевку и планируют продвигаться севернее Бахмута в направлении Соледара. Российские "военкоры" утверждали, что украинские и российские войска продолжают нести большие потери в районе Бахмута.

10 декабря российские войска продолжили наступательные операции в районе Авдеевка - Донецк. По сообщению Генштаба ВСУ, украинские войска отразили атаки интервентов в 37 км к юго-западу от Авдеевки в районе Невельского, Победы и Новомихайловки. В Минобороны РФ заявили, что продолжающиеся российские наступательные операции вытеснили украинские силы из неуказанных укрепрайонов в направлении Донецка. Один российский "военкор" назвал бои в районе Авдеевки "вялой мясорубкой".

Войска РФ 10 декабря продолжали вести оборонительные операции на западе Донецкой области. Как сообщили в Генштабе ВСУ, оккупанты обороняют свои позиции на этом участке фронта. В Минобороны РФ заявили, что российские силы предотвратили наступление ВСУ в направлении российских позиций в районе н.п. Солодкое (34 км к юго-западу от Донецка) и г. Шевченко (85 км к юго-западу от Донецка), а также якобы уничтожили украинские диверсионно-разведывательные группы возле Владимировки (44 км к юго-западу от Донецка).

Российский "военкор" заявил, что скопление высотных зданий в Угледаре (49 км к юго-западу от Донецка) представляет значительные тактические трудности для потенциального нападения РФ на поселок. Другой российский военный блогер утверждал, что российские части Восточного военного округа не могут вести наступление в районе Угледара из-за плохих погодных условий.

В Генштабе ВСУ сообщили, что российские захватчики продолжали обычную стрельбу с закрытых позиций вдоль линии соприкосновения в Донецке и на востоке Запорожской области.

"Южная ось"

Российские силы продолжали обстрел украинских позиций и населенных пунктов на западном берегу Днепра 10 декабря. Украинские и российские источники сообщают, что артиллерийским ударам войск РФ подвергались населенные пункты на правом берегу, в том числе и Херсон. Пользователи соцсетей сообщили о звуке от "Шахедов-136", барражировавших над Большой Александровкой на севере Херсонской области в ночь на 9 декабря. Местные жители дополнительно отмечали звуки крупных взрывов в российском тылу Херсонской области в Чаплинке (на трассе Т2202 Новая Каховка - Армянск) и Скадовске (на трассе Р57 Херсон - Голая Пристань - Скадовск).

Российский "военкор" распространил сообщения о том, что войска РФ атаковали "серую зону" на Потемкинском острове (к югу от города Херсон на реке Днепр, 9 декабря), и заявил, что атака была направлена на прикрытие российских позиций в Голой Пристани.

Войска РФ 10 декабря нанесли ракетные, беспилотные и артиллерийские удары по районам Николаевской, Запорожской и Днепропетровской областей. Глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил, что оккупанты нанесли зенитно-ракетный удар по воде у побережья Очакова, и отметил, что украинская ПВО сбила два дрона "Шахед-136" над Николаевской областью и два над Херсонской областью. В ночь с 9 на 10 декабря российские войска нанесли дополнительные удары по энергетической инфраструктуре Одесской области. Российские источники обвинили ВСУ в обстреле побережья Энергодара.

Украинские бойцы 10 декабря продолжали наносить удары по российским военным объектам и районам сосредоточения на юге Украины. В Генштабе ВСУ сообщили, что в результате удара по району сосредоточения войск РФ в неустановленном месте в Запорожской области было ранено до 150 российских военнослужащих. Украинские источники дополнительно подтвердили, что ВСУ нанесли удары по российским военным объектам и командным пунктам в районе Энергодара, Молочанска, Токмака и Бердянска, а также по ЗРК "Бук-М3" возле Веселого из западного вооружения.

Ранее сообщалось, что вечером 10 декабря в результате ударов по базам российских оккупантов в Мелитополе было ликвидировано большое количество захватчиков.

Также стало известно, что во временно оккупированном Крыму в Севастополе и Симферополе прогремели взрывы в тот же вечер.