ВОЙНА В Украине В приложении Резерв+ стали доступны новые возможности оформить отсрочку от мобилизации

2025-03-28 16:44

В Украине для людей с инвалидностью стали доступны отсрочки, которые можно оформить в мобильном приложении Резерв+. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны Украины.

Отсрочку могут оформить те люди с инвалидностью, данные о которых есть в Единой информационной системе социальной сферы (ЕИССС). Чтобы оформить отсрочку, нужно нажать на три точки на главном экране приложения Резерв+, далее выбрать пункт Подать запрос на отсрочку, а затем уже выбрать соответствующую категорию (в данном случае Человек с инвалидностью).

После оформления отсрочки пользователь получит в приложении уведомление с результатом обработки запроса. Если в соответствующих государственных реестрах не будет данных, то нужно обратиться в Управление социального защиты населения по месту жительства.