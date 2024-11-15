Жизнь ЯК ОФОРМИТИ ЖИТЛОВУ СУБСІДІЮ ЧЕРЕЗ ЦНАП - умови та перелік документів

2024-11-15 14:35

Житлова субсидія є безповоротною адресною державною соціальною допомогою громадянам - мешканцям домогосподарств, що проживають в житлових приміщеннях (будинках) і не можуть самотужки платити за житлово-комунальні послуги, оплачувати витрати на управління багатоквартирним будинком.

Отримання житлових субсидій не пов’язане і не тягне за собою зміни форми власності житла.

Для початку треба відправити документи на субсидію можна поштою або надати їх особисто у ЦНАП.

Українці, які не мають змоги самостійно оплачувати комунальні послуги через низький дохід, можуть звернутися за призначенням житлової субсидії.

Оформити субсидію можна, зокрема, через ЦНАП.

Документи, які мають бути:

заява про призначення та надання житлової субсидії;

декларація про доходи і витрати осіб, які звернулися за призначенням житлової субсидії;

в окремих випадках подаються додаткові документи.

Більшості отримувачів субсидії на наступний період їх нараховуватимуть автоматично.

Якщо рівень доходів у сім'ї змінився, варто одразу повідомити про це ПФУ.

Субсидію можуть скасувати, якщо виникне заборгованість з оплати комуналки.