ЯК ОФОРМИТИ ЖИТЛОВУ СУБСІДІЮ ЧЕРЕЗ ЦНАП - умови та перелік документів

Житлова субсидія є безповоротною адресною державною соціальною допомогою громадянам - мешканцям домогосподарств, що проживають в житлових приміщеннях (будинках) і не можуть самотужки платити за житлово-комунальні послуги, оплачувати витрати на управління багатоквартирним будинком.
Отримання житлових субсидій не пов’язане і не тягне за собою зміни форми власності житла.
Для початку треба відправити документи на субсидію можна поштою або надати їх особисто у ЦНАП.
Українці, які не мають змоги самостійно оплачувати комунальні послуги через низький дохід, можуть звернутися за призначенням житлової субсидії.
Оформити субсидію можна, зокрема, через ЦНАП.
Документи, які мають бути:
Більшості отримувачів субсидії на наступний період їх нараховуватимуть автоматично.
Якщо рівень доходів у сім'ї змінився, варто одразу повідомити про це ПФУ.
Субсидію можуть скасувати, якщо виникне заборгованість з оплати комуналки.