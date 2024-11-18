Жизнь Украинцы могут потерять субсидию из-за родственника: какая причина

2024-11-18 20:48

Украинцам, чьи расходы на коммунальные услуги превышают установленный обязательный платеж, предоставляетсясубсидия. Однако есть риск, что некоторые граждане могут потерять право на получение этой помощи.

Об этом сообщили в Пенсионном фонде Украины.

В ведомстве отметили, что некоторые украинцы могли забыть сообщить Пенсионному фонду о выезде одного из членов семьи за границу, что может повлиять на право получения субсидии.

Если член семьи находится за границей более 60 дней, его не принимают во внимание при расчете субсидии. Его доходы, а также нормы жилья и нормативы коммунальных услуг не учитываются. Например, если в доме зарегистрированы три человека, но жена с ребенком более 60 дней за границей — субсидию назначат только на мужа.

"В то же время если лица, обратившиеся за назначением субсидии, и не уведомившие орган Пенсионного фонда Украины о пребывании кого-либо из членов домохозяйства за границей более 60 дней, а субсидия исчислена с учетом этого лица, то выплата жилищной субсидии прекращается, а излишне выплачены средства возвращаются получателем", — объяснили в ПФУ.

Напомним, заместитель министра социальной политики Дария Марчак сообщила, что украинцы, еще не успевшие подать документы на субсидии для отопительного сезона 2024-2025 годов, имеют возможность сделать это до 30 ноября.

В таком случае им будет начислена помощь "задним числом", начиная с 1 октября. Если документы подаются после этой даты, но до 1 декабря, выплаты начнутся от месяца обращения.

Для подачи документов не обязательно лично посещать ЦНАП или Пенсионный фонд – это можно сделать онлайн. Кроме того, действует упрощенный формат представления с весны 2023 года. Теперь можно подать только один документ, указав членов семьи, а остальную информацию Пенсионный фонд соберет самостоятельно.