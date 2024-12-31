Жизнь Врачи назвали самый вредный для здоровья новогодний салат

2024-12-31 12:27

В новогодние праздники лучше отказаться от избыточного употребления жареной и жирной еды, а традиционный салат оливье заменить овощами и легкими закусками.

Об этом сказал главный специалист по гастроэнтерологии департамента здравоохранения Киевской городской государственной администрации Игорь Червак во время пресс-конференции в агентстве «Укринформ».

«Важно, чтобы праздник не превращался лишь в застолье. Поэтому желательно не переедать и чередовать употребление еды с физической активностью. Поужинать лучше не позже 8-9 часа вечера, а к праздничному столу в полночь подать легкие закуски, овощи и фрукты», — отметил Червак.

Он порекомендовал воздержаться от употребления продуктов, которые перевариваются слишком долго, — это жареные и копченые блюда, соления, жирная еда, пытаться не кушать все подряд, а ограничиться несколькими блюдами и не налегать на еду в течение первых 20-30 минут. «Из-за стола надо вставать с легким ощущением голода, однако, если все-таки человек съел слишком много, можно выпить сухого вина — оно усилит работу желудка», — подчеркнул Червак.

В то же время специалист по гастроэнтерологии отметил, что людям, страдающим желчнокаменной болезнью и хроническим панкреатитом, следует позаботиться предварительно о праздничном меню и воздержаться от употребления жареной, жирной, острой еды и алкоголя, чтобы не спровоцировать обострение болезни.

Червак также посоветовал не забывать проверять срок пригодности и содержимое консервантов в продуктах и хранить готовые блюда в холодильнике, при этом помнить, что торты и салаты с майонезом быстро портятся, поэтому, если такая еда простояла в холодильнике несколько дней, ее лучше не употреблять во избежание пищевого отравления.

Главный специалист по медицине неотложных состояний департамента здравоохранения КГГА Анатолий Вершигора подчеркнул, что в новогодние праздники не надо забывать о культуре употребление еды и алкогольных напитков, а готовить нужно столько, сколько человек может съесть в тот же день.

Он также дал несколько советов, как вернуться к нормальному самочувствию после чрезмерного употребления еды и алкоголя. «Необходимо сделать очистительную клизму и промыть желудок. Есть больше овощей, фруктов и употреблять до 2 литров жидкости в день. Также устраивать дважды в неделю разгрузочные дни, чтобы дать своему организму отдохнуть и восстановиться», — подчеркнул медик.