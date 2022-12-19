ВОЙНА В Украине Число оккупантов, желающих сложить оружие и сдаться украинцам резко возросло - алгоритм сдачи в плен

2022-12-19 11:33

Более 4 300 российских военных обратились на специальную горячую линию с уведомлением о готовности и желании сложить оружие и сдаться в плен украинцам.

Такое количество обращений получили только в рамках проекта "Хочу жить", сообщил представитель проекта Виталий Матвиенко в эфире телеканала FREEDOM.

"О количестве обращений. Эта цифра с момента старта проекта Хочу жить составляет 4300 обращений", — сказал он.

Матвиенко рассказал, что с российскими военнослужащими и мобилизованными рф, подавшими заявки на добровольную сдачу в плен, уже проводятся все необходимые работы для того, чтобы эта процедура была безопасной.

По словам спикера "Хочу жить", в основном на горячую линию проекта обращаются военнослужащие РФ либо мобилизованные, которые уже решили сдаться в плен, либо интересуются, как это сделать.

Напомним, чтобы безопасно сдаться в плен, нужно позвонить по телефону на горячую линию государственного проекта Украины "Хочу жить": +38 066 580 34 98; +38 093 119 29 84. Также можно написать в чат-бот "Хочу жить" .

При этом есть четкий алгоритм сдачи в плен и его следует строго соблюдать :

1. Отстегните магазин и повесьте оружие на левое плечо стволом вниз;

2. Поднимите руки с белым флагом (подойдет любая белая ткань);

3. Кричите: "Сдаюсь!";

4. Подходите к украинским военным по команде и выполняйте все их требования.

Алгоритм сдачи в плен для группы или подразделения:

1. Сложите все оружие и отойдите;

2. Станьте перед своей военной техникой (перед этим заглушите ее – она не должна быть в боевом положении);

3. Отправьте переговорщика (офицера или старшего по званию) – он должен быть безоружным и иметь белый флаг.