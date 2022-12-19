ВОЙНА В Украине Кабмин установил особые выплаты тем, кто был возвращен из российского плена

2022-12-19 14:31

Правительство Украины предусмотрело выплаты тем, кто был возвращен домой из российского плена, или до сих пор там находится. Об этом сообщили в Министерстве реинтеграции.

"Чтобы хотя бы частично компенсировать те трудности, которые пришлось пережить пленным украинцам, государство выделит им средства в размере 100 тысяч грн", - сказано в сообщении.

Там отметили, что на сегодняшний день, выплаты предусмотрены для 647 человек.

В ведомстве отметили, что решение об установлении фактов лишения этих граждан свободы в результате вооруженной агрессии против Украины приняла соответствующая комиссия при министерстве.

Она была создана для исполнения Закона Украины "О социальной и правовой защите лиц, в отношении которых установлен факт лишения личной свободы в результате вооруженной агрессии против Украины, и членов их семей" и будет работать вместо ликвидированной межведомственной комиссии при Минреинтеграции.

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