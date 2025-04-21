ВОЙНА В Украине В ГУР рассказали о готовящихся новых операциях по возвращению украинских пленных

2025-04-21 09:36

Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Андрей Юсов заявил, что после большого обмена пленными накануне Пасхи готовятся следующие операции по возвращению украинцев. Об этом он сказал на ТВ.

"С начала полномасштабного вторжения более 5 000 украинцев в рамках обменов и более 500 граждан вне обменов вернулись домой, и 63 обмена - это отдельные операции. Могу сказать, что уже готовятся следующие операции по возвращению наших людей", - отметил Юсов.

По его словам, обмен перед Пасхой - один из крупнейших за период полномасштабного вторжения.

Юсов подчеркнул, что он готовился долго, а сроки несколько раз сдвигались. Представитель ГУР отметил, что Пасха была дополнительным фактором, чтобы этот обмен состоялся и в Украину вернулись 276 защитников и одна защитница.

Представитель ГУР добавил, что возвращение 277 защитников является хорошим результатом и символом того, что нужно работать и дальше ради возвращения военных и гражданских. По его словам, процесс переговоров сложный, однако он не останавливается ни на день.

"Переговорная группа работает, и мы видим результаты. Это непростая работа, большинство вещей остаются за кадром. Но хочу поблагодарить всех причастных. Отдельно - ОАЭ, которые помогают и выполняют посредническую функцию. Также - семьям защитников, которые не просто ждали, а боролись. Спасибо за понимание и терпение всем тем, кто смог, когда нужно было промолчать и удержать какую-то информацию или сдержаться от эмоций, а когда нужно - наоборот усилить позицию Украины для возвращения наших", - отметил Юсов.