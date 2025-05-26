ВОЙНА В Украине Денис Прокопенко "Редис" раскритиковал нынешнюю политику обмена пленными

2025-05-26 12:35

Среди одной тысячи украинских военнопленных, которых обменяли в последние дни, нет ни одного азовца, сообщил Командир бригады Нацгвардии Азов, полковник Денис Прокопенко (Редис).

"Ни одного азовца. Среди одной тысячи украинских военнопленных, которых сегодня обменяли, нет ни одного азовца. Зато вернулся подлец, который просил ножа у конвоиров, чтобы резать наших бойцов", - написал он.

"Это выглядит как издевательство. Над теми, кто четвертый год находится под нечеловеческим давлением в российском плену, в самых худших условиях. Над их родственниками, близкими и побратимами. Над теми, кому давали гарантии, и кто имеет абсолютное право быть в приоритете на обмены, потому что они попали в плен не по собственной воле, а по приказу высшего командования", - добавил Прокопенко.

Редис напомнил, что несколько дней назад Украина отмечала третью годовщину выхода Мариупольского гарнизона из Азовстали, надеясь на то, что среди анонсированного обмена 1000 на 1000 будут и бойцы 12-й бригады Азов. Однако этого не произошло.

"Я никогда не поверю в чепуху о том, что единственная причина отсутствия азовцев в большинстве обменов - это нежелание россиян отдавать их. Если бы это было так, ни я, ни другие бойцы Азова не вернулись бы из плена. Причина в другом. Если отработанный механизм перестает работать, постоянно ждать другого результата - безумие. Необходимо менять тактику", - подчеркнул военный.

По его мнению, если россияне отказываются обменивать азовцев на своих обычных солдат, нужно предложить им кого-то, "кто для них важнее, чем омский контрактник".

"Украина забита российской агентурой под самую завязку - об этом прекрасно знают все спецслужбы, которым просто нужно дать команду. Думаю, попы из московского патриархата, которые открыто работают на российские спецслужбы, должны заинтересовать россиян больше, чем солдаты, которыми рф засыпает земли Украины", - подчеркнул Прокопенко.

Он добавил, что не верит в заинтересованность власти в возвращении азовцев, "если обменами четвертый год неэффективно занимаются одни и те же люди".

Напомним, 25 мая Украина и россия провели третий этап обмена военнопленными в формате 1000 на 1000. В Украину удалось вернуть 303 защитника.