ВОЙНА В Украине Генштаб опубликовал "юбилейную" сводку

2022-12-20 16:00

На трехсотые сутки широкомасштабного вторжения враг наступает на двух направлениях и ведет обстрелы по всей линии фронта.

Войска РФ продолжают сосредотачивать усилия на ведении наступательных действий на Бахмутском и Авдеевском направлениях, пытаются восстановить утраченное положение на Лиманском и ведут оборону на других направлениях. Об этом 20 декабря сообщил Генеральный штаб ВСУ в утренней сводке.

Отмечается, что за минувшие сутки украинские защитники отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Стельмаховка, Червонопоповка, Серебрянское Луганской области и Верхнекаменское, Подгородное, Бахмут, Опытное, Курдюмовка, Красногоровка, Марьинка Донецкой области.

"В течение суток противник нанес четыре ракетных и 60 авиационных ударов, а также совершил более 80 обстрелов из реактивных систем залпового огня. В результате этих ударов пострадала гражданская инфраструктура и население. Угроза нанесения врагом авиационных и ракетных ударов по объектам критической инфраструктуры остается на всей территории Украины", - подчеркнули в Генштабе.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка остается без существенных изменений, признаков формирования наступательных группировок оккупантов не обнаружено.

Отдельные подразделения вооруженных сил Беларуси и РФ продолжают находиться в приграничных с Украиной районах.

На Северском направлении минометным обстрелам подверглись населенные пункты Тимоновичи, Карповичи, Костобобров в Черниговской области и Нововасилевка, Кондратовка, Водолаги, Запсилье, Ездецкое на Сумщине.

На Слобожанском направлении враг совершил минометные и артиллерийские обстрелы позиций ВСУ в районах населенных пунктов Стрелечья, Глубокое, Старица, Волчанск, Волоховка, Чугуновка и Двуречная Харьковской области.

На Купянском и Лиманском направлениях оккупанты обстреляли из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии районы населенных пунктов Котляровка, Крахмальное, Берестовое Харьковской области и Новоселовское, Стельмаховка, Макеевка, Площанка, Червонопоповка, Диброва Луганской области.

На Бахмутском и Авдеевском направлениях противник продолжает вести штурмовые действия, совершил обстрелы из танков, минометов ствольной и реактивной артиллерии по позициям ВСУ в районах тридцати населенных пунктов. В частности, это - Верхнекаменское, Берестовое, Яковлевка, Соледар, Григоровка, Бахмутское, Бахмут, Часов Яр, Клещиевка, Андреевка, Курдюмовка, Авдеевка, Красногоровка, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях враг продолжает артиллерийские обстрелы позиций украинских войск и гражданской инфраструктуры вдоль правого берега реки Днепр. Под огонь попали районы населенных пунктов Темировка, Червоное, Малые Щербаки, Плавни Запорожской области и Чернобаевка, Антоновка, Херсон, Никольское, Токаревка и Мыловое Херсонской области.

В Генштабе добавили, что враг продолжает нести потери - подтверждено поражение пункта постоянной дислокации противника 18 декабря текущего года в районе населенного пункта Чаплинка Херсонской области. Информация о погибших и раненых оккупантах уточняется.

Украинская авиация нанесла 16 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и шесть ударов по позициям зенитно-ракетных комплексов врага.

Силами противовоздушной обороны за прошедшие сутки были сбиты два вражеских вертолета.

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили состав боеприпасов, три пункта управления и три района сосредоточения живой силы противника.

Напомним, по данным на 19 декабря, РФ потеряла в Украине 98 800 солдат, 2988 танков, 281 самолет и 264 вертолета.