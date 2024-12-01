Генштаб фиксирует увеличение количества атак на фронте

Силы обороны поразили за сутки три района сосредоточения личного состава и техники российских захватчиков.
Количество боев на фронте по сравнению с другими днями возросло за минувшие сутки. В частности, произошло 224 боевых столкновения. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
Ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили три района сосредоточения личного состава и техники российских захватчиков.
Ситуация на направлениях:
На Харьковском направлении враг девять раз пытался продвинуться в районах Волчанска, Казачьей Лопани и Гоптовки.
На Купянском направлении засутки произошло семь атак оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника недалеко от Песчаного, Колесниковки, Лозовой и Загрызового.
На Лиманском направлении враг атаковал 20 раз. Пытался продвинуться вперед вблизи Грековки, Дружелюбовки, Новоегоровки, Заречного, Тернов и Торского.
На Краматорском направлении противник совершил 17 атак на позиции наших войск в районе населенных пунктов Часов Яр, Предтечино и Ступочки.
На Торецком направлении произошло 16 боевых столкновений вблизи населенных пунктов Торецк, Нелиповка и Щербиновка.
На Покровском направлении украинские защитники остановили 47 штурмовых и наступательных действий агрессора в районах населенных пунктов Миролюбовка, Луч, Мирноград, Лисовка, Красный Яр, Даченское, Желтое, Млечное, Елизаветовка и Новый Труд.
На Кураховском направлении Силы обороны за вчера отразили 54 атаки вблизи Солнцевки, Берестков, Зари, Новодмитровки, Курахового, Дачного, Дальнего, Екатериновки, Романовки, Антоновки, Ганивки, Елизаветовки и Успеновки.
На Времовском направлении противник совершил 18 штурмов позиций в районах населенных пунктов Веселый Гай, Константинопольское, Разлив, Большая Новоселка, Новодаровка и Новополь.
На Приднепровском направлении Силы обороны отразили четыре вражеских штурма.
Продолжается операция в Курской области, за прошедшие сутки произошло 22 боестолкновения, вражеская артиллерия нанесла 353 обстрела по населенным пунктам и позициям наших войск.