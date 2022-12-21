ВОЙНА В Украине путин съездил в "зону СВО", она оказалась в Ростове

2022-12-21 16:30



"Зона СВО", в которую по утверждению Кремля ездил российский президент, оказалась в Ростове-на-Дону.

В Кремле заявили, что президент РФ Владимир Путин якобы посещал зону так называемой "специальной военной операции". Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в комментарии Российской газете.

Его попросили прокомментировать недавнее сообщение депутата Госдумы Андрея Гурулева о том, что Путин якобы побывал в "зоне СВО".

"Если он имеет в виду штаб, где он был в пятницу (16 декабря - ред.), то да", - ответил Песков.

При этом он не уточнил, где именно находится этот штаб и что конкретно имеется ввиду под "зоной СВО".

Однако позже расследователи Telegram-канала Агентство. Новости сообщили, что "зоной СВО" был российский Ростов-на-Дону.

"Публикуя в субботу видео посещения Путиным штаба, Кремль не уточнил, где проходило совещание. Но судя по видео, которое опубликовал официальный телеграм-канал Кремля, Путин посещал штаб войск Южного военного округа (ЮВО). По информации на сайте Минобороны, штаб находится в Ростове-на-Дону. Большой круглый стол из штаба ЮВО и интерьеры комнаты, в которой он находится, совпадают с тем, что видно во время посещения Путиным штаба родов войск", - говорится в сообщении.

Отмечается, что тот же штаб в ноябре посещал и министр обороны Сергей Шойгу. Тогда также утверждалось, что министр находится в "зоне проведения спецоперации". Однако проект GeoConfirmed выяснил, что, несмотря на заявления российского министерства, на опубликованном ведомством видео Шойгу находился в десятках километров от передовых позиций оккупантов.

Напомним, президент Зеленский во вторник посетил город Бахмут в Донецкой области, где наградил лучших защитников, обороняющих восточную крепость - Бахмут.