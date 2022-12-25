С 1 января изменят схему выплаты соцпомощи: что ждет украинцев

В Украине с 1 января 2023 года отменят автоматические начисления для некоторых видов социальной помощи.
Об этом говорится на сайте Правительственного портала.
Так, украинцам нужно будет обращаться в соответствующие органы, и подавать заявление на продление выплат.
В частности, изменения касаются таких видов помощи:
государственная социальная помощь малообеспеченным семьям;
помощь на детей одиноким матерям;
помощь на детей, над которыми установлена опека или забота;
временная государственная помощь детям, родители которых уклоняются от уплаты алиментов, не имеют возможности содержать ребенка или их место жительства неизвестно;
временная государственная социальная помощь работающему лицу, которое достигло общего пенсионного возраста, но не получило права на пенсионную выплату;
государственная социальная помощь лицам с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью;
государственная социальная помощь лицам, не имеющим права на пенсию и лицам с инвалидностью;
льготы для многодетных семей, назначенных ранее с учетом дохода;
справки для бесплатного питания детей из малообеспеченных семей в учебных заведениях.
К тому же автоматически выплаты в рамках этих же видов помощи будут начисляться украинцам, проживающим на оккупированных территориях или в регионах, где продолжаются активные боевые действия.
Остальным украинцам с 1 января 2023 нужно подавать новое заявление, чтобы продлить выплаты. А вот сделать это можно в органах соцзащиты, в центрах предоставления админуслуг (ЦНАПы), а также с уполномоченными представителями общин.