ВОЙНА В Украине С 1 января изменят схему выплаты соцпомощи: что ждет украинцев

2022-12-25 21:00

В Украине с 1 января 2023 года отменят автоматические начисления для некоторых видов социальной помощи.

Об этом говорится на сайте Правительственного портала.

Так, украинцам нужно будет обращаться в соответствующие органы, и подавать заявление на продление выплат.

В частности, изменения касаются таких видов помощи:

государственная социальная помощь малообеспеченным семьям;

помощь на детей одиноким матерям;

помощь на детей, над которыми установлена опека или забота;

временная государственная помощь детям, родители которых уклоняются от уплаты алиментов, не имеют возможности содержать ребенка или их место жительства неизвестно;

временная государственная социальная помощь работающему лицу, которое достигло общего пенсионного возраста, но не получило права на пенсионную выплату;

государственная социальная помощь лицам с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью;

государственная социальная помощь лицам, не имеющим права на пенсию и лицам с инвалидностью;

льготы для многодетных семей, назначенных ранее с учетом дохода;

справки для бесплатного питания детей из малообеспеченных семей в учебных заведениях.

К тому же автоматически выплаты в рамках этих же видов помощи будут начисляться украинцам, проживающим на оккупированных территориях или в регионах, где продолжаются активные боевые действия.

Остальным украинцам с 1 января 2023 нужно подавать новое заявление, чтобы продлить выплаты. А вот сделать это можно в органах соцзащиты, в центрах предоставления админуслуг (ЦНАПы), а также с уполномоченными представителями общин.