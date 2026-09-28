Спорт Олександр Усик очолив британський ТОП найкращих боксерів надважкої ваги

2026-09-28 14:37

Британське видання TalkSPORT оприлюднило рейтинг десяти найкращих боксерів надважкої ваги станом на вересень 2026 року.

Зазначається, що до списку потрапили бійці, які проводили поєдинки протягом останніх 12 місяців. Під час складання рейтингу також враховували результати їхніх виступів.

Перше місце посів українець Олександр Усик, який влітку відмовився від усіх чемпіонських поясів.

Друге місце дісталося чемпіону світу за версією WBO Даніель Дюбуа. Третім став Агіт Кабаєл, який отримав титул WBC після того, як Усик звільнив пояс.

Повністю топ-10 найкращих надважковаговиків за версією TalkSPORT виглядає так: