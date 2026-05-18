Політика В Пентагоні підтвердили заплановані $400 млн для підтримки України

2026-05-18 11:28

Україні буде надано допомогу в розмірі 400 мільйонів доларів для захисту від російської агресії, як і планувалося. Про це заявив міністр оборони США Піт Геґсет під час слухань у Сенаті, повідомляє ЄП.

Пентагон не витратив жодного цента з цього пакету на озброєння для України, зауважив сенатор-демократ Кріс Кун.

Представник Сенату також зажадав від глави Пентагону конкретного плану витрат, але Геґсет ухилився від відповіді.

За словами урядовця, Пентагон має намір співпрацювати з Європейським командування (EUCOM), щоб "витратити кошти доцільно та належним чином".

Своєю чергою Кун зазначив, що зволікання з виділенням цих коштів надсилає неправильний сигнал російському диктатору.