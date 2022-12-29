Пять поездов задерживают на более чем на 30 минут из-за точечного обесточивания инфраструктуры в результате массированной атаки рашистов. Об этом 29 декабря сообщила Укрзализныця.
Пока что из 77 поездов задерживаются пять:
При этом Киевская кольцевая электричка сейчас работает по расписанию.
Также сообщается, что поезд №38 Запорожье-Киев прибыл на 20 минут позже, потому что задержался на участке Славгород-Синельниково – посреди колеи лежали обломки сбитого иранского дрона.
В Укрзализныце отметили, что все Крепости несокрушимости на вокзалах имеют резервное питание и принимают людей.
При этом посадка и высадка на поезда идет через подземные переходы, где это возможно. А в случае опоздания из-за тревоги на свой поезд люди могут с тем же билетом в течение суток доехать любым другим рейсом того же направления.
Напомним, 29 декабря во всех областях Украины объявили воздушную тревогу. В ряде регионов, в том числе и в Киеве, сообщают о взрывах и работе ПВО.