ВОЙНА В Украине ГРАФИК В результате массированной ракетной атаки задерживаются пять украинских поездов

2022-12-29 11:39

Пять поездов задерживают на более чем на 30 минут из-за точечного обесточивания инфраструктуры в результате массированной атаки рашистов. Об этом 29 декабря сообщила Укрзализныця.

Пока что из 77 поездов задерживаются пять:

  • №7/8 Одесса-Главная – Харьков +2:37
  • №1/2 Харьков – Ивано-Франковск +1:07
  • №129/130 Кременчуг – Ворохта +0:39
  • №149/150 Полтава-Южная – Черновцы +0:39
  • №65/66 Умань – Харьков +0:37

При этом Киевская кольцевая электричка сейчас работает по расписанию.

Также сообщается, что поезд №38 Запорожье-Киев прибыл на 20 минут позже, потому что задержался на участке Славгород-Синельниково – посреди колеи лежали обломки сбитого иранского дрона.

В Укрзализныце отметили, что все Крепости несокрушимости на вокзалах имеют резервное питание и принимают людей.

При этом посадка и высадка на поезда идет через подземные переходы, где это возможно. А в случае опоздания из-за тревоги на свой поезд люди могут с тем же билетом в течение суток доехать любым другим рейсом того же направления.

Напомним, 29 декабря во всех областях Украины объявили воздушную тревогу. В ряде регионов, в том числе и в Киеве, сообщают о взрывах и работе ПВО.

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ГРАФИК В результате массированной ракетной атаки задерживаются пять украинских поездов 2022-12-29 11:39