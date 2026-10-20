ВІЙНА В Україні Атака БПЛА на Київську область: четверо загиблих і 27 поранених

2026-10-20 10:33

Упродовж доби російські війська масовано атакували Київську область ракетами та безпілотниками. Унаслідок ударів загинули четверо людей, ще 27 дістали травми, серед них - діти. Про це вранці у вівторок повідомила поліція Київської області в Telegram.

Під ударами опинилися Бучанський, Обухівський і Вишгородський райони області.



У Бучанському районі пошкоджено 199 приватних будинків, 25 багатоповерхівок, автомобілі, магазини, складські приміщення та комерційні заклади. Один приватний будинок знищено.





У районі загинула жінка. Ще 21 людина дістала травми, серед постраждалих - восьмеро дітей.



У Вишгородському районі пошкоджені складські приміщення, житловий будинок і транспортні засоби.



В Обухівському районі зазнали пошкоджень складські приміщення. Там загинули троє людей, ще шестеро травмовані, повідомили в поліції.



Загалом, за даними правоохоронців, унаслідок російських атак на Київщину загинули четверо людей, а 27 дістали травми.