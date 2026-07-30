Наслідки нічної масованої атаки по Україні: є жертви, багато постраждалих
2026-07-30 08:25
Наслідки нічної масованої атаки по Україні:
- Радушне (поблизу Кривого Рогу) — загинули 6 людей, серед них двоє дітей. Ще 8 осіб дістали поранення.
- Київ — пожежі в кількох районах міста, повністю згорів ринок «Почайна». Загинула одна людина, ще двоє постраждали.
- Львів — щонайменше 20 постраждалих. З-під завалів врятували двох людей, серед яких дитина.
- Полтавський район — одна людина загинула внаслідок удару.
- Київщина — щонайменше п'ятеро постраждалих.