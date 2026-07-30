ВІЙНА В Україні Наслідки нічної масованої атаки по Україні: є жертви, багато постраждалих

2026-07-30 08:25

Наслідки нічної масованої атаки по Україні:

  • Радушне (поблизу Кривого Рогу) — загинули 6 людей, серед них двоє дітей. Ще 8 осіб дістали поранення.
  • Київ — пожежі в кількох районах міста, повністю згорів ринок «Почайна». Загинула одна людина, ще двоє постраждали.
  • Львів — щонайменше 20 постраждалих. З-під завалів врятували двох людей, серед яких дитина.
  • Полтавський район — одна людина загинула внаслідок удару.
  • Київщина — щонайменше п'ятеро постраждалих.
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фото Одесі загрожує безпрецедентна екологічна катастрофа 2026-07-29 12:33