Життя У Києві демонтували більше 20 тисяч незаконних рекламних конструкцій і вивісок

2025-12-04 10:30

Управління з питань реклами Київської міської державної адміністрації повідомило, що з початку року з міського простору вдалося прибрати 20 069 незаконних рекламних конструкцій і вивісок.

"Лише у листопаді демонтували 1 565 конструкцій та вивісок, розміщених з порушеннями. Найбільше – 733 одиниці – були на фасадах будівель. Ще 476 конструкцій прибрали з парканів. З опор та об’єктів транспорту демонтували 8 конструкцій, стільки ж – із дахів. Також прибрали 107 наземних конструкцій і 233 штендери, які часто перешкоджають пішоходам і створюють потенційно небезпечні ситуації", – зазначила директорка КП Київреклама Марина Декань.

Вона додала, що такі результати демонструють системність та ефективність роботи у формуванні якісного рекламного середовища Києва.