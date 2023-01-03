ВОЙНА В Украине роССийские оккупанты «захлебнулись» под Бахмутом — разведка Британии

2023-01-03 17:00

 

В Донецкой области в районе Бахмута российские войска снизили активность боевых действий. Силы обороны получили подкрепление, а противник, армейские подразделения и ЧВК «Вагнер», из-за значительных потерь выдохлись. В ближайшее время захватить Бахмут им не удастся.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Великобритании в Twitter.

Как отмечается в отчете британской разведки, в середине декабря российские военные и прокси-силы «Вагнера» принимали участие в своих пехотных атаках вокруг города Бахмут Донецкой области, но многие из этих операций плохо поддерживались.

Разведка британцев заметила, что за последние десять дней Украина выделила значительное подкрепление для защиты сектора и частота российских атак снизилась по сравнению с пиком в середине декабря. Потери отмечаются с обеих сторон.

«Российские наступательные операции в этом районе в настоящее время, вероятно, производятся только на уровне взвода или отделения. Маловероятно, что россия достигнет значительного прорыва под Бахмутом в ближайшие недели», — говорится в сообщении Минобороны Британии.

Ранее сообщалось, что самой горячей точкой на фронте остается Бахмут, в районе города продолжаются ожесточенные бои. По мнению аналитиков, российские войска истощились в боях под Бахмутом. Но на этом фоне наблюдалось накапливание захватчиками техники и сил в Луганской области.

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