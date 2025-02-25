Политика Великобритания ввела самый крупный за три года войны пакет антироссийских санкций

2025-02-25 12:27

Великобритания ввела самый крупный за три года пакет санкций против россии. Об этом сообщило британское правительство.

"Объявляются 107 новых санкций... Пакет нацелен на российские военные цепи поставок, доходы, которые живят незаконную войну путина, и клептократов, которые приносят доход кремлю", - говорится в сообщении.

Отмечается, что новые санкции будут оказывать еще большее давление на энергетические доходы россии. Они включают еще 40 танкеров "теневого флота", которые перевозят российскую нефть. Эти суда в общей сложности перевезли российскую нефть и нефтепродукты на 5 млрд долларов только за последние шесть месяцев. Общее количество танкеров, попавших под санкции Великобритании, достигло 133.

Также Британия вводит санкции против 14 "новых клептократов", некоторые из которых заправляют стратегическими секторами российской экономики.

Под ограничения попали производители и поставщики станков, электроники и товаров двойного назначения для российских военных, включая микропроцессоры, которые используются в системах вооружения. Они базируются в ряде третьих стран, включая государства Центральной Азии, Турцию, Таиланд, Индию и Китай. Последний является крупнейшим поставщиком критически важных товаров для армии рф.

Также впервые Лондон ввел санкции против иностранных финансовых учреждений, которые поддерживают военную машину россии.