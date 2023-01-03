ВОЙНА В Украине "Сигнал для врага": в ВСУ рассказали, освобожден ли остров Большой Потемкинский

2023-01-03 16:30

Установка украинского флага на острове Большой Потемкинский — это сигнал для врага и предупреждение о будущих операциях. Но говорить о его освобождении пока рано.

Такой комментарий дала руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире национального телемарафона. Она заявила, что важно опираться на официальную информацию в подобных вопросах. Преждевременные объявления могут навредить возвращению Большого Потемкинского под контроль Украины.

"Установка флага — это сигнал для врага, что мы работаем, земля наша и это все Украина, а также это напоминание противнику о необратимости тех процессов, которые мы запланировали. Но говорить об освобождении еще рано. Следует осознавать, что такие провозглашения могут оказать существенное влияние на развитие дальнейшей военной операции. Заметьте, военный говорил о том, что установлен флаг, не об освобождении", — заявила Гуменюк.

Напомним, Большой Потемкинский находится между правым и левым берегами Днепра. Информация об его освобождении вчера появилась в Сети вместе с видео, на котором украинский боец устанавливает флаг на острове.

Ситуация на южном фронте: что известно

За последние дни ВСУ несколько раз мощно ударили по базам оккупантов. Они атаковали места дислокации в Правых Сагах, Федоровке и Чулановке. Общее количество ликвидированных и раненых врагов перевалило за тысячу.

Рашисты на временно захваченной части Херсонщины собирают информацию о предпринимателях. У них отнимают имущество, в частности, автомобили.

Новая волна мобилизация, о которой предупреждали в украинской разведке, коснется и временно оккупированных территорий. Под риск попадут люди, принявшие российские паспорта.