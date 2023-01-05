ВОЙНА В Украине Поезд Победы: украинский рейс Киев – Кишинев попал в топ ж/д маршрутов Европы на 2023 год

2023-01-05 10:27

Поезд Киев – Кишинев, который Укрзализныця запустила в ноябре прошлого года, попал в топ железнодорожных маршрутов Европы на 2023 год.

Как сообщает туристический портал Lonely Planet, непрерывная работа Укрзализныци стала символом стойкости во время жестокого роССийского вторжения.

"Этот маршрут включает остановку на станции Унгены на западе Молдовы, откуда можно добраться до румынского города Яссы с развитым аэропортом, который важен для возвращения эвакуированных украинцев домой", - говорится на туристическом портале.

Там также отметили, что этот маршрут, получил название Поезд Победы.

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