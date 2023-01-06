ВОЙНА В Украине Успехи ВСУ и поддержка международных партнеров - экономика Украины стабильна даже при падении ВВП

2023-01-06 13:33

По итогам 2022 года падение ВВП Украины оценивается на уровне 30,4%, что является лучшим показателем, чем предполагалось ранее. 

"В течение 2022 года экономика Украины понесла самые большие за всю историю независимости потери, убытки и повреждения, которые ей нанесла рф", - заявила первый вице-премьер - министр экономики Юлия Свириденко, передает пресс-служба Минэкономики.

Она подчеркнула, что успехи ВСУ на поле боя, слаженная работа правительства и бизнеса, несгибаемый дух населения, а также системная финансовая поддержка со стороны международных партнеров "позволили удержать экономический фронт".

По предварительной оценке аналитиков Министерства экономики, сделанной с учетом оперативной оценки Госстата реального ВВП за три квартала 2022 года, падение ВВП по итогам 2022 года оценивается на уровне 30,4%.

"Это объективно наихудший результат времен независимости, при этом он лучше, чем ожидало большинство экспертов в начале полномасштабного вторжения, когда оценки варьировались в пределах 40-50% падения ВВП", - подчеркнули в ведомстве.

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