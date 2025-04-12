Экономика В Украине зафиксировано резкое замедление темпов роста экономики

2025-04-12 13:34

Валовой внутренний продукт Украины в феврале вырос всего на 0,7%. Это существенно меньше, чем в январе (1,5%) и декабре 2024 года (1,7%), сообщило Министерство экономики.

"В феврале 2025 года ВВП Украины вырос на 0,7%, а по итогам первых двух месяцев года на 1,1%. Немного более низкое начало года является отображением неравномерности тенденций роста прошлого года. Вместе с тем в настоящее время мы пока идем даже чуть выше нашего прогноза на I квартал", – говорится в сообщении.

Первый заместитель министра экономики Алексей Соболев заявил, что замедление темпов роста экономики в прошлом месяце произошло из-за ракетных обстрелов объектов газодобычи и временного снижения активности экспортеров.

"В то же время высокое бюджетное финансирование восстановления поврежденной критической инфраструктуры, строительства жилья по программам єВідновлення и єОселя, а также закупки отечественной продукции сектора ОПК компенсировали эти негативные факторы", – сказал он.

По его словам, основными факторами роста остаются строительная отрасль, перерабатывающая промышленность и внутренняя торговля.

Росту экономики в феврале способствовало оживление во внутренней (розничной) торговле, и четвертый месяц подряд продолжали улучшаться потребительские настроения.

Кроме того, программы восстановления и поддержки бизнеса способствовали развитию перерабатывающей промышленности, в частности благодаря международной финансовой помощи. Позитивную динамику демонстрировало производство строительных материалов, продукции машиностроения и пищевой промышленности.

В то же время в аграрном секторе наблюдалось снижение производства животноводческой продукции из-за увеличения себестоимости. Зафиксировано также падение в добывающей промышленности из-за ракетных обстрелов добывающей газовой инфраструктуры и в транспорте из-за временного снижения активности экспортеров.