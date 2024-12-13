В Минэкономики подтвердили замедление темпов роста ВВП в последние месяцы

По итогам ноября рост валового внутреннего продукта (ВВП) Украины замедлился до 0,9% по сравнению с 1,5% в октябре. В общей сложности за 11 месяцев ВВП вырос на 4,0%, сообщило Минэкономики.
Согласно данным ведомства, драйверами роста экономики в 2024 году остаются транспортная и строительная отрасли, переработка и внутренняя торговля.
В ноябре положительную динамику демонстрировали следующие отрасли:
Отмечается, что важную роль сыграли государственные программы поддержки - грантовые программы на переработку, создание и развитие бизнеса, доступное кредитование 5-7-9%, єОселя и другие в рамках политики Зроблено в Україні.