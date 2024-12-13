Экономика В Минэкономики подтвердили замедление темпов роста ВВП в последние месяцы

2024-12-13 11:32

По итогам ноября рост валового внутреннего продукта (ВВП) Украины замедлился до 0,9% по сравнению с 1,5% в октябре. В общей сложности за 11 месяцев ВВП вырос на 4,0%, сообщило Минэкономики.

Согласно данным ведомства, драйверами роста экономики в 2024 году остаются транспортная и строительная отрасли, переработка и внутренняя торговля.

В ноябре положительную динамику демонстрировали следующие отрасли:

  • транспорт (благодаря стабильному функционированию Украинского морского коридора);
  • строительство (благодаря программам господдержки);
  • внутренняя торговля (причины - постоянный внутренний спрос и предложение товаров);
  • перерабатывающая промышленность (программы по восстановлению и развитию бизнеса, доступ к импортной электроэнергии и наличию альтернативных мощностей энергообеспечения);
  • добывающая промышленность (работе новых скважин по добыванию газа).

Отмечается, что важную роль сыграли государственные программы поддержки - грантовые программы на переработку, создание и развитие бизнеса, доступное кредитование 5-7-9%, єОселя и другие в рамках политики Зроблено в Україні.

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