Экономика В Кабмине уверены, что Украина завершает 2024 год в условиях финансовой устойчивости

2024-12-25 12:30

Украина завершает 2024 год в условиях финансовой устойчивости. Такое заявление сделал премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства.

"За счет налогов, сборов, внутренних ссуд в полном объеме финансируем наши Силы обороны. Благодаря партнерам покрываем гражданские расходы", - сказал Шмыгаль.

По его словам, только прямая бюджетная поддержка Украины ее партнерами за этот год составит около $41 млрд. Более 16 млрд евро Украина получила от Евросоюза по программе Ukraine Facility, почти $5,4 млрд - по программе сотрудничества с МВФ.

"Также весома поддержка США, Всемирного банка, Японии, Канады и других партнеров... Благодарны всем друзьям Украины за солидарность. Это позволяет нам в полном объеме выполнять все свои обязательства", - заявил глава правительства.

Он рассказал, что за 11 месяцев 2024 года более 510 млрд грн из государственного бюджета было выделено на социальное обеспечение, 140 млрд грн - на программу государственных медицинских гарантий, 163 млрд грн - на трансферты местным бюджетам.

"Четко понимаем, откуда будем брать средства в следующем году. Ожидаем привлечь более 38 млрд долларов внешнего финансирования для покрытия важнейших невоенных бюджетных расходов. А также получить средства от замороженных российских активов", - добавил он.

subscriber subscriber

Еще по теме

Экономика Украины восстанавливается - рост ВВП за два месяца 2024 года составил 3,6%

2024-03-18 09:37

Еще новости в разделе "Экономика"

В Кабмине уверены, что Украина завершает 2024 год в условиях финансовой устойчивости

2024-12-25 12:30

Украина взяла в долг еще один миллиард долларов

2024-12-25 11:28

Доллар в Украине продолжает дорожать, а евро опустился на 10 копеек - КУРС ВАЛЮТ

2024-12-25 08:24

Курс гривны на наличном рынке заметно снизился по отношению к доллару и евро

2024-12-24 08:25
Все статьи раздела "Экономика"

Экономика

В Кабмине уверены, что Украина завершает 2024 год в условиях финансовой устойчивости 2024-12-25 12:30
Украина взяла в долг еще один миллиард долларов 2024-12-25 11:28
Доллар в Украине продолжает дорожать, а евро опустился на 10 копеек - КУРС ВАЛЮТ 2024-12-25 08:24
Курс гривны на наличном рынке заметно снизился по отношению к доллару и евро 2024-12-24 08:25