ВОЙНА В Украине Оружие победы: украинские военные начнут обучение на ЗРК Patriot уже в январе – CNN

2023-01-07 18:00

В Минобороны США планируют начать обучение украинских военных работе с зенитно-ракетным комплексом Patriot уже в конце января. Ориентировочно, такое обучение продлится "несколько месяцев".

Об этом пишет CNN со ссылкой на заместителя помощника министра обороны США по делам России, Украины и Евразии Лору Купер.

В Пентагоне перед этим заявляли, что США рассматривают возможность учений украинских военных на системах Patriot непосредственно на территории США, а также в других странах-партнерах", либо сочетание обоих этих вариантов.

Я считаю, что мы сейчас на том этапе этой битвы, когда мы в состоянии обеспечить такое обучение, чтобы дать Украине возможность поддерживать такие системы, чтобы они могли сосредоточиться на защите своей страны и отвоевывании территории – сказал представитель Пентагона Пэт Райдер.

Сколько систем Patriot получит Украина от партнеров

21 декабря США объявили о помощи Украине на 1,85 миллиарда долларов который впервые включает ЗРК Patriot. Глава МИД Дмитрий Кулеба подчеркнул, что предоставление Украине "патриотов" – это психологический перелом, который снимает еще одно табу на поставки тяжелого оружия для ВСУ.

А уже 5 января Германия присоединилась к инициативе и объявила о передаче Украины еще одной батареи Patriot из своих запасов в первом квартале текущего года. Также упоминается передача около 40 бронетранспортеров Marder.

По словам военного эксперта Оле Жданов, учиться управлять такой техникой надо примерно пол года, но ВСУ овладеют систему быстрее. Отмечается, что Patriot куда более мощная система, чем IRIS.