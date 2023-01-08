ВОЙНА В Украине 18+ Бои за Бахмут: ВСУ показали кадры поля, усеянного трупами российских солдат

2023-01-08 16:00

 

Украинские военные накануне опубликовали фото с фронта на Бахмутском направлении, продемонстрировав реальные потери врага.

На кадры попали "двухсотые" оккупанты, которым, как и другим накануне, не повезло во время штурмов позиций ВСУ. Поля буквально усеяны их телами.

Наши воины продолжают удерживать город-крепость невероятными усилиями, отбивая атаки огромных групп рашистов.

Бои за Бахмут – актуальное

Российские оккупанты продолжают вести наступательные действия на Бахмутском, Авдеевском и Лиманском и пытаются улучшить тактическое положение на Купянском направлениях.

Основную ударную силу у россиян на указанном участке фронта составляют завербованные заключенные. Пригожин бросает мобиков на подготовленные позиции ВСУ без поддержки техники и артиллерии.

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