Украинские военные накануне опубликовали фото с фронта на Бахмутском направлении, продемонстрировав реальные потери врага.
На кадры попали "двухсотые" оккупанты, которым, как и другим накануне, не повезло во время штурмов позиций ВСУ. Поля буквально усеяны их телами.
Наши воины продолжают удерживать город-крепость невероятными усилиями, отбивая атаки огромных групп рашистов.
Бои за Бахмут – актуальное
Российские оккупанты продолжают вести наступательные действия на Бахмутском, Авдеевском и Лиманском и пытаются улучшить тактическое положение на Купянском направлениях.
Основную ударную силу у россиян на указанном участке фронта составляют завербованные заключенные. Пригожин бросает мобиков на подготовленные позиции ВСУ без поддержки техники и артиллерии.