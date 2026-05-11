Курйози фото Польська родина продала на відомих аукціонах сотні підробок на суму понад 2 мільйони доларів

2026-05-11 10:29

У США громадян Польщі – 26-річну Кароліну Баньковську та її 50-річного батька Ервіна Баньковського – викрили у продажу підроблених творів мистецтва. Вони визнали себе винними у шахрайстві під час судового засідання у федеральному суді в Брукліні.

Загалом дует, що мешкає у Лоуренсі, штат Нью-Джерсі, збув на американському артринку щонайменше 200 підробок на суму понад 2 мільйони доларів. Серед жертв були й деякі з найвідоміших аукціонних домів Нью-Йорка.

Ретельні імітації створював на замовлення Ервіна та Кароліни Баньковських неназваний спільник на території Польщі. Здебільшого це були репродукції маловідомих робіт видатних і плідних художників, таких як Енді Воргол, Пабло Пікассо, Бенксі та інших.

Підробка картини Енді Воргола, що була продана за 5500 доларів justice.gov

З 2020 по 2025 роки підробки купували авторитетні галереї та аукціонні доми по всій території США. Найдорожча, нібито авторства художника Річарда Мейхью, була продана аукціонному дому DuMouchelles у жовтні минулого року за 160 тисяч доларів.

Представник DuMouchelles заявив, що вони співпрацювали з федеральними органами, але не мають повноважень обговорювати деталі продажу. Кілька інших аукціонних домів, які постраждали від афери, зокрема Bonhams, Phillips, Freeman’s та Antique Arena, або відмовилися від коментарів, або не відповіли на запити журналістів.

Підробка картини Річарда Мейхью, продана за 160000 доларів

Аферисти стверджували, що твори пройшли через приватні колекції, пов’язані з оригінальними художниками, або перебували у власності галерей і корпорацій, які з того часу закрилися. У деяких випадках вони також підробляли провенанс: наносили на твори підроблені галерейні штампи та додавали сертифікати автентичності на зістареному папері.

Підробка картини Раймондcа Стапранса, що була продана за 60000 доларів justice.gov

Джеффрі Чаброу, адвокат Ервіна Баньковського, повідомив, що його клієнт визнав свою провину і «прийняв жахливе рішення, щоб прогодувати сім’ю». Під час засідання обвинувачуваний вибачився через польського перекладача. Кароліна Баньковська також взяла на себе відповідальність за свої злочини. «Моя поведінка була неправильною, і я винна», – сказала вона на суді.

Прокурори вимагають відшкодування збитків у розмірі щонайменше 1,9 мільйона доларів. Крім того, батькові й донці загрожує від 33 до 41 місяця ув’язнення, а після відбуття покарання – депортація до Польщі.

Підробка Бенксі, продана за 2000 доларів у США justice.gov

Коли новина про підробки розлетілася американським артринком, експерти охарактеризували цю схему як класичну для цього жанру – таку, що трапляється набагато частіше, ніж хотіли б визнавати представники галузі.

«Єдине незвичайне в цій справі – це те, що фальсифікаторів спіймали», – вважає Ерін Томпсон, професорка з питань злочинів у сфері мистецтва в Міському університеті Нью-Йорка. – «Люди уявляють світ мистецтва як вишукане місце, повне культурних людей, які просто хочуть поділитися дивом прекрасного мистецтва. Слід припускати, що підробок набагато більше».

Гарет Флетчер, директор програми з боротьби зі злочинами у сфері мистецтва в Інституті мистецтв Sotheby’s, каже, що зазвичай існує три способи оцінки автентичності твору. Покупець може звернутися до мистецтвознавця, який дослідить твір, або покластися на надійних людей у галузі, які можуть поручитися за продавця. Також можна звернутися до друкованого каталогу художника, але це може бути неможливо у випадку з андеграундними митцями, такими як Бенксі. І в будь-якому разі, «недосвідчені люди, які займаються мистецтвом, зазвичай не знають, які питання слід поставити перед укладенням угоди».