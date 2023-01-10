ВОЙНА В Украине В Соледаре ВСУ выиграли время и силы, результатом битвы станет освобождение всего Донбасса — Зеленский

2023-01-10 19:00

 

Президент Владимир Зеленский поблагодарил украинских защитников, которые обороняют Бахмут и Соледар. Он подчеркнул, что результатом битвы на востоке страны станет освобождение всего украинского Донбасса.

«Бахмут и Соледар, Кременная и Сватово, общие перспективы на Донбассе на ближайшие недели. Битва за Донбасс продолжается. И хотя оккупанты сейчас сконцентрировали наибольшие свои усилия на Соледаре, все равно результатом этой тяжелой и продолжительной битвы станет освобождение всего нашего Донбасса», — сказал президент во время вечернего видеообращения.

Зеленский поблагодарил воинов ВСУ, которые защищают Бахмут и проявляют максимальную стойкость, а также бойцов в Соледаре, которые выдерживают штурмы оккупантов.

«Благодаря стойкости наших воинов там, в Соледаре, мы выиграли для Украины дополнительное время и дополнительные силы», — добавил он.

Президент также отметил, что от штурма Соледара РФ ничего не выиграла.

Украинский лидер подчеркнул, что город разрушен, а тысячи людей РФ были убиты: «вся земля под Соледаром в труппах оккупантов и в шрамах от ударов».

Ранее заместительница министра обороны Анна Маляр в понедельник, 9 января, сообщила, что после неудачной попытки захватить Соледар и отступления российские оккупанты начали мощный штурм города.

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В Соледаре ВСУ выиграли время и силы, результатом битвы станет освобождение всего Донбасса — Зеленский 2023-01-10 19:00