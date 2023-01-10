Президент Владимир Зеленский поблагодарил украинских защитников, которые обороняют Бахмут и Соледар. Он подчеркнул, что результатом битвы на востоке страны станет освобождение всего украинского Донбасса.
«Бахмут и Соледар, Кременная и Сватово, общие перспективы на Донбассе на ближайшие недели. Битва за Донбасс продолжается. И хотя оккупанты сейчас сконцентрировали наибольшие свои усилия на Соледаре, все равно результатом этой тяжелой и продолжительной битвы станет освобождение всего нашего Донбасса», — сказал президент во время вечернего видеообращения.
Зеленский поблагодарил воинов ВСУ, которые защищают Бахмут и проявляют максимальную стойкость, а также бойцов в Соледаре, которые выдерживают штурмы оккупантов.
«Благодаря стойкости наших воинов там, в Соледаре, мы выиграли для Украины дополнительное время и дополнительные силы», — добавил он.
Президент также отметил, что от штурма Соледара РФ ничего не выиграла.
Украинский лидер подчеркнул, что город разрушен, а тысячи людей РФ были убиты: «вся земля под Соледаром в труппах оккупантов и в шрамах от ударов».
Ранее заместительница министра обороны Анна Маляр в понедельник, 9 января, сообщила, что после неудачной попытки захватить Соледар и отступления российские оккупанты начали мощный штурм города.