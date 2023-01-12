ВОЙНА В Украине Германия подключилась к финансированию работы спутникового интернета Starlink в Украине

2023-01-12 13:35

Германия выделит 20 миллионов евро на финансирование работы спутникового интернета Starlink в Украине. Об этом сообщила пресс-служба МИД ФРГ, комментируя визит главы ведомства Анналены Бербок в Харьков.

Подчеркивается, что этой суммы хватит для обеспечения работы 10 000 наземных станций, треть от их количества будет служить интересам ВСУ.

"Доступ в интернет является спасательным кругом для местных жителей и позволяет остальному миру знать, что происходит в Украине. Starlink закрывает брешь, где больше нет доступа к интернету из-за разрушенной гражданской инфраструктуры. Украина обратилась к Германии с просьбой помочь финансировать спутниковую связь Starlink", - указали в министерстве.

Напомним, во вторник Бербок прибыла с неанонсированным визитом в Украину и посетила Харьков. Она назвала город "символом безумия российской агрессии" и пообещала поддержку от ФРГ.

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