ВОЙНА В Украине В США прокомментировали новые российские теракты против Украины: обещают больше систем ПВО

2023-01-15 22:00



В США резко осудили очередной российский террористический акт против Украины 14 января, одним из итогов которого стало попадание тяжелой ракеты в жилой многоэтажный дом в Днепре.

Об этом говорится в письменном заявлении представителя Совета национальной безопасности.

«Эти удары - еще один пример жестокой и варварской войны, которую ведет россия, нанося удары по критически важной инфраструктуре Украины, которая обеспечивает светом и теплом украинское гражданское население» - отметили в Совете.

Также в заявлении сказано, что США будут и дальше предоставлять Украине все, что необходимо ей для самообороны против российских агрессоров, действуя в кооперации с союзниками и партнерами. В том числе Украине будет передано больше систем ПВО.

«И мы продолжим нашу работу по привлечению российских сил к ответственности за их военные преступления и злодеяния. Россия продолжает недооценивают силу и решимость украинского народа, и эти последние попытки его деморализовать в очередной раз потерпят неудачу» - говорится в сообщении.

Напомним, что российские террористы днем 14 января целенаправленным ударом уничтожили многоэтажный дом в Днепре, 12 человек погибли и 64 получили ранения.

По данным ВС ВСУ, террористы ударили по многоэтажному зданию в Днепре тяжелой ракетой Х-22, предназначенной для уничтожения авианосных групп в море.

Сейчас в Днепре на месте российского теракта продолжается разборка завалов уничтоженной многоэтажки. Под завалами есть живые люди, они ждут помощи.