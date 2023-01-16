ВОЙНА В Украине За информацию о российском военном, который запустил ракету по дому в Днепре дают миллион

2023-01-16 08:26

Глава Штаба обороны Днепра Геннадий Корбан объявил награду в миллион гривен за имя и адрес негодяя, ударившего по многоэтажке в Днепре, сообщает сайт «Наше Місто» со ссылкой на его телеграмм-канал.

«Уважаемые друзья, все мы знаем, что в Днепре сегодня было совершено военное преступление рашистов.

Рашисты не безымянны. У каждого военного преступления есть фамилия, имя, звание, место службы.

52-й гвардейский тяжёлый бомбардировочный авиационный полк. г Шайковка.

ТУ-22М3. в/ч 33310.

Позывной ведущего 42492.

Пуск был из района г. Курск, посадка в Рязани.

Ракета Х-22.

Это тот негодяй, который запустил ракету по жилому дому.

Уважаемые друзья, мне нужны его ФИО и адрес проживания в рф.

Первый, кто предоставит достоверные данные, получит от меня 25 000 у. е. на анонимных условиях», — написал он.

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2023-01-16 08:26
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ВОЙНА В Украине

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За информацию о российском военном, который запустил ракету по дому в Днепре дают миллион 2023-01-16 08:26