Экономика Всемирный экономический форум в Давосе в этом году пройдет без роССии

2023-01-17 14:32

Первый за несколько лет "классический" Всемирный экономический форум в Давосе, пройдет без участия представителей путинского оркостана и Китая. Об этом сообщают западные и российские СМИ.

"Заметное отличие от форумов за последние десятилетия - отсутствие российской делегации, не только официальной, но и бизнесовой", - пишет российское агентство Интерфакс.

Всего на событие приедет 116 миллиардеров - на 40% больше, чем десять лет назад. Из них 33 будет от США, 18 - из стран Европы, 13 - из Индии.

Сообщается, что в классическом формате форум пройдет впервые за три года.

До этого Всемирный экономический форум в Давосе в последний раз проходил в классическом формате зимой 2020 года, перед началом пандемии коронавируса. В 2021 году его провели полностью онлайн, а в 2022 году впервые за его 50-летнюю историю форум провели летом, а не зимой.

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Нафтогаз Украины обратился к США с предложением выделить дополнительные объемы газа 2022-12-01 10:27