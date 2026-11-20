Економіка ШІ допомагає світовій економіці зростати, але може докорінно змінити ринок праці

2026-11-20 16:14

Інвестиційний бум у сфері штучного інтелекту підтримує зростання світової економіки на рівні близько 3%, однак у майбутньому може суттєво змінити ринок праці. Про це заявила директорка-розпорядниця МВФ Крісталіна Георгієва під час виступу в Бангкоку, повідомляє Reuters.

За оцінкою Міжнародного валютного фонду (МВФ), близько 40% робочих місць у світі можуть зазнати змін, втратити цінність або взагалі зникнути.

За її словами, масштабні інвестиції в інфраструктуру штучного інтелекту допомагають світовій економіці зростати, попри проблеми з постачанням енергоносіїв. "Штучний інтелект - його можна любити чи ненавидіти, але він уже тут", - наголосила Георгієва.

Особливо відчутними економічні вигоди можуть бути для азійських країн, які виробляють обладнання для ШІ. За прогнозом очільниці Фонду, інвестиційний бум здатен прискорити зростання розвинених економік Азії на 0,5–1%, а країн регіону, що розвиваються, - на 0,2-0,8%.

Водночас нові технології змінюватимуть вимоги до працівників і сам характер роботи. "Це технологія, яка докорінно все змінює. Вона цілковито змінює те, як ми працюємо й живемо", - зазначила Георгієва.

Перші зміни вже помітні у США: за даними попереднього дослідження, 10% робочих місць там уже потребували навичок роботи зі штучним інтелектом. Водночас кількість рутинних посад скорочується, а попит на низькооплачувану працю зростає, зокрема в будівництві та обслуговуванні центрів обробки даних.

Нагадаємо, що дослідники з університетів Штутгарта та Оксфорда перевірили, як ШІ-агенти поводяться, коли їм доручають контролювати та за необхідності відключати іншу систему. У 38,3% випадків агенти намагалися перешкодити відключенню свого партнера.