ВОЙНА В Украине Увеличение армии рф до 1,5 млн человек будет продолжаться до 2026 года, - Шойгу

2023-01-17 22:00

 

Министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе визита в расположение оккупационных войск на территории Украины обсудил, как увеличивать численность российской армии.

Об этом сообщает Министерство обороны рф.

Шойгу заявил, что будут созданы два новых территориальных объединения ВС РФ – Московский и Ленинградский военные округа. Также он анонсировал создание "самодостаточных группировок войск (сил) на территории новых субъектов Российской Федерации" (так в России называют оккупированные украинские территории. – Ред.).

"Сформировать армейский корпус в Республике Карелия, три мотострелковые дивизии в составе Сухопутных войск и две десантно-штурмовые дивизии в Воздушно-десантных войсках; переформировать в мотострелковые дивизии семь мотострелковых бригад в Западном, Центральном, Восточном военных округах; Военно-Морского Флота, Воздушно-космических сил и Ракетных войск стратегического назначения", – распорядился Шойгу.

Он также добавил, что все эти изменения будут продолжаться до 2026 года.

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