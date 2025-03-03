Политика У Трампа заявили, что уже не заинтересованы в соглашении по украинским полезным ископаемым

2025-03-03 12:35

Президент США Дональд Трамп не заинтересован в возобновлении соглашения с Украиной о полезных ископаемых. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на чиновника Белого дома.

"Президент Дональд Трамп пока не заинтересован в пересмотре соглашения по украинским полезным ископаемым", - цитирует агентство чиновника.

Он добавил, что после скандала с Зеленским Трамп отправился в свой дом во Флориде и не имел планов возвращаться.

Напомним, в пятницу президент Владимир Зеленский прибыл в Вашингтон, где вместе с Трампом должен был подписать соглашение о недрах. Однако во время встречи в Овальном кабинете, после которой должно было состояться подписание соглашения, между Трампом и Зеленским возник спор. Трамп заявил, что без Вашингтона у Киева нет "карт на руках", а Украина должна быть благодарна за помощь. Зеленский заявил, что США не имеют права указывать, что делать Украине. После этого Зеленский покинул Белый дом без подписания соглашения.