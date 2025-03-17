ВОЙНА В Украине Владимир Зеленский подписал закон, разрешающий применение армии Украины за границей

2025-03-17 14:39

Президент Владимир Зеленский подписал закон, который предполагает возможность направления подразделений Вооруженных сил Украины в другие государства. Об этом сообщила пресс-служба Верховной Рады в понедельник, 17 марта.

"В период военного положения соединения, военные части и подразделения ВСУ могут направляться за границу для обеспечения национальной безопасности, отражения и сдерживания вооруженной агрессии, защиты суверенитета и территориальной целостности Украины, а также реализации права на самооборону в соответствии со статьей 51 Устава ООН", - говорится в законе.

Документ был доработан с учетом предложений президента, которые уточняют процедуру принятия решений о направлении подразделений ВСУ за границу, детализируют порядок их пребывания за пределами государства и обеспечивают соответствие акта нормам международного права.

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