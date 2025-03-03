Политика Европейские аналитики назвали спор президентов Украины и США трагическим моментом, который может изменить мир

2025-03-03 11:33

Спор американского президента Дональда Трампа и вице-президента Джей Ди Венса с украинским лидером Владимиром Зеленским – трагически исторический момент, который может изменить мир. Об этом написал в Bild известный немецкий журналист, редактор и автор Пауль Ронцхаймер.

"Дональд Трамп и Джей Ди Венс в прямом эфире по телевидению презирали, унижали, поучали и оскорбляли украинского президента... К сожалению, это был исторический момент в Овальном кабинете, который доставит радость кремлю. Момент, который может изменить мир. И это создает огромные проблемы для Европы и Германии", - пишет Ронц.

Однако для путина это был самый лучший день за долгое время, добавляет он.

"То, что там сделали Трамп и Вэнс, больше не имеет ничего общего с ценностями свободного Запада", - говорится в комментарии.

Автор отмечает, что независимо от отношения к Зеленскому, его риторике и вопросу о том, стоило ли ему вести себя больше как Макрон и Стармер вместе с Трампом, Зеленский представляет страну, которая подверглась нападению и ежедневно героически защищается.



"Однако от Трампа и Венса в адрес путина не было ни слова. Просто невероятно", - подчеркивает журналист.

Он вспоминает хронологию событий, предшествовавших сегодняшнему дню: сначала речь должна идти о подписании "соглашения о недрах", которая уже вызвала споры в последние недели и привела к тому, что Трамп назвал украинского президента "диктатором". Но в последние дни казалось, что Трамп и Зеленский могут встретиться, что действительно может быть соглашение, и что Трамп может продолжать поддерживать Украину.

"Полная эскалация – это самый плохой возможный результат. Больше Трамп так Украине не поможет. Европейские лидеры должны срочно собраться на экстренную встречу. Нам наконец-то нужны четкие ответы о том, что мы можем сделать сейчас и как мы сами можем защититься от угрозы путина", - написал автор.





