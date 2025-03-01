Политика Ключевые политики Евросоюза поддержали Зеленского в споре с Трампом и Венсом

2025-03-01 16:45

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен отреагировала на спор украинского и американского президентов, поддержав Владимира Зеденского. Свой пост в соцсети Х она сделала на украинском языке.

"Ваше достоинство отдает честь храбрости украинского народа. Будьте сильным, будьте смелым, будьте бесстрашным. Вы никогда не будете одиноким, дорогой Президент @ZelenskyyUa. Мы продолжим работать с Вами ради справедливого и устойчивого мира", - говорится в сообщении.

Такие же тексты в соцсети Х обнародовали президент Европейского совета Антониу Кошта и президент Европейского парламента Роберта Мецола.

Тем временем, Верховный представитель ЕС Кая Каллас не только поддержала Зеленского, но и заявила о необходимости нового лидера свободного мира.

"Украина - это Европа! Мы стоим вместе с Украиной. Мы усилим нашу поддержку Украине, чтобы она могла продолжать отпор агрессору. Сегодня стало ясно, что свободному миру нужен новый лидер. От нас, европейцев, зависит, принять ли этот вызов", - написала глава дипломатии ЕС Кая Каллас.

Ее предшественник на этом посту Жозеп Боррель назвал поведение Дональда Трампа и вице-президента Джей Ди Венса "позорным шоу".

"Трамп и Вэнс устроили позорное шоу. Мне стыдно за такое поведение. США заслуживают что-то лучшее", - написал Боррель в Х.

По его словам, "свободный мир должен поддерживать Украину".

Боррель добавил, что был и остается с президентом Зеленским.

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