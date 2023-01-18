ВОЙНА В Украине Вместо Монастырского МВД временно возглавит глава Нацполиции

2023-01-18 18:30

Кабинет министров возложил обязанности министра внутренних дел на главу Нацполиции Игоря Клименко.

Источник: премьер-министр Денис Шмыгаль в Telegram

Прямая речь: "Правительство назначило Игоря Клименко заместителем министра внутренних дел - главой Национальной полиции Украины. И возложило на него исполнение обязанностей министра внутренних дел.

После обсуждения с парламентом будет представление на назначение нового руководителя ведомства.

Министерство внутренних дел - одно из ключевых звеньев безопасности нашей страны, а потому задействованы необходимые протоколы, чтобы сохранить управляемость всеми процессами".

Предыстория:

Утром 18 января в городе Бровары Киевской области вблизи детского сада упал вертолет – вспыхнул пожар.

В результате падения вертолета в Броварах Киевской области погибло высшее руководство Министерства внутренних дел: глава МВД Денис Монастырский, его первый заместитель Евгений Енин и государственный секретарь МВД Юрий Лубкович, помощники и охрана министра. Информация об общем количестве погибших отличается. По состоянию на 15.00 по данным ГСЧС, всего погибли 14 человек, среди которых - один ребенок.

Заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко сообщил, что трагедия с падением вертолета в Броварах произошла во время полета министра внутренних дел Дениса Монастырского в одну из горячих точек Украины, где продолжаются боевые действия.

Служба безопасности начала производство из-за падения вертолета в Броварах, среди основных версий – нарушение правил полета, техническая неисправность и умышленные действия.