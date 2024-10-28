Политика Глава NASA потребовал провести расследование тайных контактов Маска с российским диктатором

2024-10-28 11:33

Глава американского космического агентства NASA Билл Нельсон призвал провести расследование о возможных контактах основателя SpaceX Илона Маска с российским бункерным диктатором. Об этом сообщает CNN.

Глава NASA выразил обеспокоенность возможными регулярными контактами Маска и птн. Он считает, что нужно провести расследование.

"Если история о том, что между Илоном Маском и президентом рф состоялись многочисленные разговоры, правдива, то я думаю, что это будет вызывать беспокойство, особенно для NASA, для Министерства обороны, для некоторых разведывательных агентств", - сказал Нельсон.

Некоторые чиновники США выражали обеспокоенность контрразведки в прошлом году по взаимодействию Маска с путинской россией. Однако разведка осторожно рассматривает эти взаимодействия, поскольку Маск является американским гражданином.

Координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что видел сообщение о контактах Маска с путиным, но Белый дом "не в состоянии подтвердить".