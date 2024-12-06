Политика Трамп хочет назначить новым главой NASA миллиардера и космического туриста

2024-12-06 14:35

Новый президент США Дональд Трамп заявил, что выдвинет кандидатуру миллиардера и космического туриста Джареда Айзекмана на должность администратора Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA). Об этом политик написал в своей социальной сети Truth Social.

"Я рад выдвинуть Джареда Айзекмана, признанного бизнес-лидера, филантропа, пилота и астронавта на должность администратора NASA", - заявил Трамп.

Миллиардер Джаред Айзекман возглавляет компанию по обработке платежей, он также является соучредителем Draken International - частной компании, которая, по данным СМИ, нанимала отставных военных пилотов для обучения украинских летчиков применению F-16.

В настоящее время NASA возглавляет Билл Нельсон.

Напомним, в сентябре 41-летний Айзекман принял участие в первой коммерческой космической миссии Polaris Dawn. Во время полета в качестве капитана корабля Crew Dragon он вместе с инженером Сарой Джиллис совершил первый в истории выход непрофессиональных астронавтов в открытый космос.