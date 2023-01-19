ВОЙНА В Украине рф готовится перебросить в Украину новые танки Т-14 "Армата" – британская разведка

2023-01-19 18:30

 

Отмечается, что в России таких танков немного и военные вряд ли будут доверять этой машине в бою.

Россия может перебросить в Украину свои новые танки Т-14 "Армата" в пропагандистских целях.

"Россия, вероятно, рассматривает возможность размещения небольшого количества своих новых основных боевых танков Т-14 "Армата" в Украине. В конце декабря 2022 года изображения показали Т-14 на полигоне на юге России: это место связывали с деятельностью перед развертыванием операции в Украине", - сообщается в Twitter Министерства обороны Великобритании со ссылкой на данные разведки.

В Минобороны Британии отмечают, что любое развертывание Т-14, вероятно, будет рискованным решением для России.

"Одиннадцать лет разработки программы сопровождались задержками, сокращением запланированного размера парка и сообщениями о проблемах с производством", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что дополнительным вызовом для России является налаживание логистической цепи для Т-14, так он больше и тяжелее, чем другие российские танки.

"Если Россия развернет Т-14, то, скорее всего, в пропагандистских целях. Производство их составляет предположительно лишь несколько десятков, в то же время командиры вряд ли будут доверять машине в бою", - говорится в сообщении.

Российские танки Т-14 "Армата" - что сообщалось

Россияне называют Т-14 "Армата" "перспективным основным боевым танком". У него гусеничная платформа и изолированная безэкипажная башня.

Прогнозируемые даты взятия данного танка на вооружение менялись. По состоянию на 2022 год танк так и не был принят на вооружение ВС РФ.

В украинской разведке заявляли, что в апреле 2022 года производство этих танков остановилось из-за антироссийских санкций и непогашенных кредитов завода.

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