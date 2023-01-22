ВОЙНА В Украине "Ситуация была близка к критической": Буданов высказал мнение, с какой целью ликвидировали Киреева

2023-01-22 16:00

 

Глава ГУР отметил, что на момент убийства Киреева были люди, которые не очень хотели, чтобы Украина победила.

Глава ГУР МО Кирилл Буданов выразил мнение, что у того, кто убил Дениса Киреева, который был сотрудником ГУР и участником украинско-российских переговоров в Беларуси, была цель помешать украинским защитникам "совершить определенные действия по отпору врага".

Об этом заявил начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов в интервью Радио Свобода.

"Я могу высказать абсолютно свое субъективное мнение. Еще раз хочу это подчеркнуть: у того, кто это намеренно сделал, было цель не допустить того, чтобы мы вмешались в чужую игру и затянули этот процесс для того, чтобы разрешить нашим ВСУ, скажем так, сделать определенные действия по отпору врага. Если вы помните эти события, тогда ситуация была близка к критической. Думаю, вы хорошо это помните. И было определенное количество людей, которые, скажем так, не очень хотели, чтобы Украина победила. Это мое личное мнение. Еще раз подчеркиваю", — выразил свое мнение Буданов.

На уточняющий вопрос, эти люди, о которых говорит Буданов, из Украины, с украинской стороны, глава ГУР ответил: "Прежде всего, с украинской стороны. Это прежде всего".

Что известно об убийстве Киреева

В ГУР Минобороны 5 марта 2022 года сообщили, что во время войны, выполняя специальные задачи, погибли три сотрудника Главного управления разведки, в частности, Денис Киреев.

Уже в январе 2023 года The Wall Street Journal опубликовало материал, в котором говорилось, что именно Денис Киреев предупредил украинскую разведку о приказе Путина начать полномасштабное вторжение.

По данным издания, Киреев имел связи в украинской и российской финансовой сфере — и это якобы заинтересовало главу ГУР Кирилла Буданова, который предложил ему использовать свои контакты, чтобы попытаться войти в военную разведку России. Его, как пишет СМИ, отвозили в Харьков, где Киреев вместе с еще одним разведчиком якобы пересекали границу и собирали информацию в России.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что убийство Киреева было связано с плохой координацией украинских спецслужб в начале войны. Советник главы ОП отметил, что Россия пыталась "выставить Киреева своим агентом", однако он не был связан с врагом.

Кирилл Буданов подтвердил, что сотрудничавший с ГУР Киреев не был двойным агентом. По словам Буданова, Денис Киреев проходил все проверки в ГУР, в том числе и на детекторе лжи.

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