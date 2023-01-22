ВОЙНА В Украине Германия попала в свою ловушку: премьер Польши резко раскритиковал Берлин из-за танков для Украины

2023-01-22 22:00



Премьер Польши призвал не терять время на дискуссии и срочно передать Украине Leopard.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий подверг критике Германию за промедление с передачей Украине танков Leopard 2. Он подчеркнул, что война здесь и сейчас и техника нужна Украине срочно.

Об этом польский глава правительства заявил в разговоре с PAP.

"Позиция Германии неприемлема. Прошел почти год с начала войны (полномасштабной войны. — Ред.). Ежедневно умирают невинные люди. Российские бомбы сеют хаос в украинских городах. Нападают (российские оккупационные войска. — Ред.) на гражданские объекты, убивают женщин и детей Доказательства военных преступлений, совершенных российской армией, можно увидеть по телевизору и на YouTube.Что еще нужно Германии, чтобы открыть глаза и начать действовать в соответствии с потенциалом немецкого государства? 30% достаточно. Даже 10% — это был бы прогресс. Однако, прежде всего, Берлину не следует ослаблять или саботировать действия других стран", — сказал Моравецкий.

Польский премьер отметил, что Германия – мощная страна с точки зрения экономики и военного могущества. Но, несмотря на это, он убежден, что Украина и Европа выиграют эту войну – с Германией или без нее.

"Я пытаюсь взвешивать свои слова, но скажу прямо. Украина и Европа выиграют эту войну – с Германией или без нее. Однако от Германии зависит, захотят ли они присоединиться к миссии по прекращению российского варварства или пассивно наблюдать за этим, обрекая себя на то, чтобы оказаться на неправильной стороне истории", — отметил Моравецкий.

На вопрос, какие причины воздержания Берлина, Моравецкий ответил: "Германия попала в ловушку, которую расставила сама для себя. Они годами проводят политику сближения с Россией. Российский медведь надеялся умилостивить щедрыми контрактами. Эта политика обанкротилась, и немцам до сих пор трудно признать свою" .

Премьер Польши также подчеркнул, что Украине танки нужны срочно, но "тратится время на дискуссии, которые ни к чему хорошему не приводят".

"И как раз в тот момент, когда кажется, что ситуация с тяжелым вооружением для Украины несколько улучшается, Германия вмешивается и выражает опасения. Враг на востоке, а мы тратим время на дискуссии, которые ни к чему хорошему не приводят... Война здесь и сейчас. Украинским защитникам Европы танки нужны срочно. Немцы хотят держать их на складе, пока Россия не победит Украину и не постучается в дверь Берлина?", — подытожил Моравецкий.

Напомним, 20 января на американской базе в Рамштайне состоялось заседание контактной группы по оборонной поддержке Украины. Однако решение о передаче Украине танков Leopard 2 оно так и не принесло.

Кроме того, в Бундестаге партии не смогли вынести на голосование вопросы предоставления Украине Leopard 1 и Leopard 2. Причина в том, что несколько фракций выступили против.

Глава оборонного комитета Бундестага выразила разочарование тем, что во время встречи в формате "Рамштайн" не приняли решение о передаче Украине танков Leopard 2.

В свою очередь, в Соединенных Штатах Америки разочарованы нерешительностью руководства Германии по поставке Украине танков Leopard-2 для противостояния российским агрессорам.

Глава польского Збигнев Рау также раскритиковал Германию за колебания из помощи Украине с танками. По его словам, проливание украинской крови – цена колебаний по поставкам Leopard.

А под зданием офиса канцлера Германии Олафа Шольца в Берлине 20 января сотни людей собрались на митинг против промедления правительства ФРГ в снабжении Украины танков Leopard. Многие участники митинга завернуты в украинские национальные флаги и выкрикивали призывы об отправке в Украину танков Leopard.